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الخميس، 07-04-2022 01:24 م

الإفتاء تدعو للمساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الاردنية، إن وقفية خير الأردن أنشأت لإحياء سنة الوقف والإنابة عن المزكين والمتبرعين في إيصال زكاة أموالهم وصدقاتهم وفق شروطهم.
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وأضافت الدائرة، أن الوقفية تتميز أنها لا تتقاضى أية مصاريف إدارية ولا رواتب للموظفين وإنما هم متبرعون دون مقابل مادي، وجميع ما يتم التبرع به من قبل المتبرعين يوزع بالكامل حسب شروط الواقفين والمتبرعين.

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ودعت الى المساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن في شهر رمضان المبارك 
من خلال زكاة الأموال، والصدقات والتبرعات، وزكاة الفطر، والأيمان والنذور والكفارات
َ
للتبرع للوقفية في حسابها لدى البنك العربي الإسلامي الدولي - فرع الجاردنز
رقم حساب الوقف: 90909500
رقم حساب الزكاة: 90909501
رقم حساب الصدقات والهبات: 90909502
رقم حساب الأيمان والنذور والكفارات: 90909503
هاتف رقم: 062000166

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