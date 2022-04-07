الإفتاء تدعو للمساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الاردنية، إن وقفية خير الأردن أنشأت لإحياء سنة الوقف والإنابة عن المزكين والمتبرعين في إيصال زكاة أموالهم وصدقاتهم وفق شروطهم.

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وأضافت الدائرة، أن الوقفية تتميز أنها لا تتقاضى أية مصاريف إدارية ولا رواتب للموظفين وإنما هم متبرعون دون مقابل مادي، وجميع ما يتم التبرع به من قبل المتبرعين يوزع بالكامل حسب شروط الواقفين والمتبرعين.

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ودعت الى المساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن في شهر رمضان المبارك

من خلال زكاة الأموال، والصدقات والتبرعات، وزكاة الفطر، والأيمان والنذور والكفارات

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للتبرع للوقفية في حسابها لدى البنك العربي الإسلامي الدولي - فرع الجاردنز

رقم حساب الوقف: 90909500

رقم حساب الزكاة: 90909501

رقم حساب الصدقات والهبات: 90909502

رقم حساب الأيمان والنذور والكفارات: 90909503

هاتف رقم: 062000166