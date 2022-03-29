الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلنت دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت المقبل، الساعة العاشرة صباحاً في دائرة قاضي القضاة.ويشترط في من يتقدم للمسابقة الآتي: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في أحد العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تكون الشهادة من جامعة معترف بها و الدراسة بالانتظام، وأن يكون أردني الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، والتقيد التام بإجراءات السلامة العامة بلبس الكمامة، وشرط تلقي جرعتي المطعوم.ويتكون الامتحان من ورقتين:الورقة الأولى: الفقه وأصوله وقانون الأحوال الشخصية:1- الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك، لابن النقيب المصري.2- الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.3- أصول الفقه: فهم المعاني الواردة في كتاب الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، محمد حسن هيتو.الورقة الثانية: وتكون في المحاور الآتية:1- التفسير: كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، للإمام جلال الدين السيوطي.2- الحديث: معرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب “بغية الأنام في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام”، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.3- التوحيد: معرفة المعاني الواردة في كتاب “شرح جوهرة التوحيد” شرح سماحة الشيخ نوح القضاة.4- النحو: متن الآجرومية، مع الإلمام بقواعد بالإعراب.5- الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.* ويشترط للناجحين في الامتحان اجتياز المقابلة الشخصية، والتي تقيس قدرات المتقدم من حيث:1- تلاوة القرآن الكريم.2- المظهر العام والهندام.3- الإجابة عن أسئلة الثقافة العامة.4- الاطلاع على فتاوى الدائرة والمواقع الإلكترونية المختصة.5- قوة الشخصية ومنهجية التعامل مع الأسئلة الشرعية والقدرة على التصرف في المواقف المختلفة.6- الالتزام والقبول بشروط العمل.على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة تعبئة البيانات إلكترونيا من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/7uKzCSWB212T4e9G6