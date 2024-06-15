السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

الاحتلال يحتجز فلسطينية ويستولي على مركبتها في الخليل

شكر على تعاز من ابناء المرحوم محمود رافع الذيب بني صخر

"الصحة العالمية" تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية

الإفتاء توضح حكم الاشتراك في شاة واحدة للأضحية

تحذير امني الى اولياء الامور والاهالي بالاردن

إيهود باراك: الحرب ضد حماس فاشلة ويجب وقفها

عباس يدعو إلى اقتصار فعاليات عيد الأضحى على الشعائر الدينية

حملة لتنظيف جوف بحر العقبة

الأرصاد تحسم الجدل حول الفرق بين درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد والمركبات

السبت، 15-06-2024 11:28 ص

الإفتاء توضح حكم الاشتراك في شاة واحدة للأضحية

٩


الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.

اضافة اعلان


وقالت عبر موقعها الإلكتروني "الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة."


وتابعت "جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني: البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد".


وختمت "الشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملك 99

الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة دول شقيقة

مديرية الامن العام

تحذير امني الى اولياء الامور والاهالي بالاردن

2024_06_14_05_25_01

حملة لتنظيف جوف بحر العقبة

١

الأرصاد تحسم الجدل حول الفرق بين درجات الحرارة المسجلة في محطات الرصد والمركبات

620248205027153630986

اعلان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب

2024_06_15_10_05_57

العمل تدعو إلى إتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر

أخبار متعلقة
هههه

هل يمكن ارسال الاضحية للأشقاء في قطاع غزة؟ الإفتاء تجيب

ططط

الإفتاء توضح الأحكام والشروط الواجبة في الأضحية

ححح

لمن نوى الأضحية .. الإفتاء توضح حول آخر موعد لقص الشعر والظفر