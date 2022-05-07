السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

ارتفاع على الحرارة الأحد وتحذيرات من الغبار

السبت، 07-05-2022 04:06 م

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

moutons-archives


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الإفتاء العام إن بيع الأضاحي الموصوفة بالصّفات المحددة جائز في الفقه الإسلاميّ.

وأضافت الدائرة في الفتوى رقم ( 3579) أن توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنّ الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكّل "المشتري" مباشرته لنفسه فيصحّ توكيله لغيره "البائع"، لكن يشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحّ قبل ذلك.

اضافة اعلان


وتاليا نص السؤال والجواب: 

السؤال :
تقوم بعض المتاجر الكبرى والجزارين ببيع الأضاحي قبل العيد من خلال دفع ثمن محدد للخروف بمواصفات معينة (نوعية، ونطاق وزن) دون تحديد خروف بعينه، ويوم العيد يتم ذبح الأضاحي في المسلخ، ثم يذهب المضحي للمتجر ليستلم أي ذبيحة ضمن المواصفات المتفق عليها، فهل تعتبر هذه أضحية صحيحة أم لا؟ ومن ناحية أخرى متى يستطيع المضحي الأخذ من شعره وأظافره عندما يضحي عن طريق الجمعيات الخيرية، خصوصاً أنه لا يعلم متى تمّ ذبح أضحيته؟


الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
بيع الأضاحي الموصوفة بالصّفات المحددة جائز في الفقه الإسلاميّ؛ قال الإمام شهاب الدين الرمليّ الشافعيّ رحمه الله: "لو قال اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعاً لأنه بيع موصوف في الذمة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب 2/ 18]، وهو من قبيل بيع السلم إذا جرى بلفظ السلم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ السلم، جاء في [تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي من كتب الشافعية 2/ 16]: "والعين التي في الذّمة يصحّ بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها...، مع بقية الصفات التي تذكر في السلم، وعدّ هذا بيعاً لا سلماً، اعتباراً بلفظه، فإن نظر للمعنى وهو كون المبيع في الذمة كان سلماً، ولكن المعتمد هو الأول، وهو أنه بيع" بتصرف.


وتوكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنّ الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكّل "المشتري" مباشرته لنفسه فيصحّ توكيله لغيره "البائع"، لكن يشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحّ قبل ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى: "ولا بدّ في التضحية من النية؛ لأنها عبادة، ولو قبل الذبح عند تعيين الأضحية، كما في الزكاة والصوم، ولو عين شاة للأضحية بأن قال جعلتها أضحية أو عينها عن نذر في ذمته لم تجز عن نية الذبح للأضحية فلا يكفي تعيينها؛ لأنها قربة في نفسها فوجبت النية فيها، ولو نوى دون وكيله، ولو عند الدفع، أي دفع الأضحية إليه أو تعيينه لها كفى فلا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضحَّ لم يضرّ، ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم المميز كما يفوض إليه الذبح" [أسنى المطالب 1/ 538].


ويجوز للموكل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.


ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي، ليستلم كل مضحّ أضحيته بعينها.


وأمّا بخصوص أخذ المضحّي من شعره وأظفاره، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شيئاً من شعره ومن أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وذلك لما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) رواه مسلم، فلو لم يعرف المضحي عن طريق الجمعيات الخيرية متى تذبح أضحيته وأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه، وأضحيته صحيحة.


ونذكّر الجمعيات الخيرية التي تقبل التوكيل بالتضحية عن المسلمين أنّ ما تقوم به هو من أعمال الخير والبرّ، ونوصي القائمين عليها بإحسان العمل والالتزام بالشروط الشرعية في أعمالها. والله تعالى أعلم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
73f17da9-imgid518033

مجلس محافظة الزرقاء: الإدارة المحلية غير جاهزة للتعامل معنا

52022716217455272993

وفاة أكبر أستاذ بالشطرنج معمر في العالم

WhatsApp Image 2022-05-07 at 4.17.41 PM

كشف سبب انهيار منزل في السلط

ازمة سير (11)

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

520226151713564263501

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

1651922117697

3 إصابات إثر انهيار منزل في السلط

أخبار متعلقة
7240_1

بدء استقبال طلبات صندوق الطالبة المحتاجة بالبلقاء التطبيقية

420227132258684491028

أكثر من 60 الف دينار تبرعات لوقفية خير الأردن منذ بداية رمضان

20200318132718294

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

هل_يجوز_الصيام_عن_الحي_العاجز_عن_الصيام

هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

zakat-money-grouth

هل يجوز إخراج زكاة النقد طروداً غذائية وتوكيل جمعية لاخراجها؟ .. الإفتاء تجيب

zakat-islamic-law

هل يجوز التعجيل باخراج الزكاة ؟ ... الافتاء تجيب