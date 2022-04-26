الإفتاء توضح حول صلاة التهجد

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حول صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

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وقالت الإفتاء في امساكية اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك بحسب رصد "الوكيل الإخباري" ،"صلاة التهجد هي صلاة الليل بعد الاستيقاظ من النوم إلى ما قبل الفجر ولقد ندب الشارع لأدائها يقول تعالى :(ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ،ومن أراد قيام الليل ندب له تأخير الوتر حتى يصلي القيام فإن صلى الوتر بعد العشاء والتراويح فلا يعيده بعد صلاة القيام بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا وتران في ليلة)" .



