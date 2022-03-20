الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب إن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يُعد من المفطّرات في شهر رمضان المبارك.
واضاف ابو عرقوب، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" أن المطعوم يؤخذ في العضل، وكل حقنه يأخذها الصائم في نهار رمضان بالعضل لا تعد من المفطّرات.
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اشار الى ان اجراء فحص ( PCR) من خلال العينة من الأنف لا يعد من المفطرات.
ونوه الى أن من تظهر عليه أعراض جانبية جراء المطعوم ولا يستطيع معها الصيام، فيجوز له حينها أن يفطر لأخذ الدواء المناسب، وعليه قضاء ما أفطر، لقوله تعالى: “فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”.
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