الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب إن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يُعد من المفطّرات في شهر رمضان المبارك.



واضاف ابو عرقوب، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" أن المطعوم يؤخذ في العضل، وكل حقنه يأخذها الصائم في نهار رمضان بالعضل لا تعد من المفطّرات.

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