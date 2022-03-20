الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

التنمية للمواطنين: تبرعوا للجهات المرخصة

وظائف بقطاع السياحة في البلقاء

الملك يطلع على سير التحضير للإنتخابات

مطالبات باعتماد يوم الانتخابات عطلة لعمال القطاع الخاص لتعزيز المشاركة فيها

وكلاء السياحة: الاقبال على العمرة لا زال ضعيفاً ونواجه تحدي العثور على غرف فندقية

الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة

الأحد، 20-03-2022 01:43 م

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

0L5A9566


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب إن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يُعد من المفطّرات في شهر رمضان المبارك. 

واضاف ابو عرقوب، رداً على سؤال "الوكيل الإخباري" أن المطعوم يؤخذ في العضل، وكل حقنه يأخذها الصائم في نهار رمضان بالعضل لا تعد من المفطّرات.

اضافة اعلان


اشار الى ان اجراء فحص ( PCR) من خلال العينة من الأنف لا يعد من المفطرات. 

ونوه الى أن من تظهر عليه أعراض جانبية جراء المطعوم ولا يستطيع معها الصيام، فيجوز له حينها أن يفطر لأخذ الدواء المناسب، وعليه قضاء ما أفطر، لقوله تعالى: “فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-03-20 at 11.44.34 AM

المياه: التحكيم أساس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص

المحامين

1200 محام يشاركون في الرقابة على انتخابات مجالس المحافظات والبلدية

Image1_520199171836206354985

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

412479

السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

2209_large

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

8ec932bdd25b6f228cb63e029a6ff29b

التنمية للمواطنين: تبرعوا للجهات المرخصة

أخبار متعلقة
PrelN

توجه لتوزيع كوبونات غذائية على الأسر العفيفة قبل رمضان

9202110201350981428173

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

dd283151-a188-4be9-9716-3a7a57f5927c

شركات عمرة تنهي اجراءات حافلات جديدة وتوقع بانتعاش الرحلات

2202216202131144248058

حجاوي: نتوقع انتهاء موجة كورونا الحالية قُبيل شهر رمضان

تعقيم

حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

الجامعة الاردنية -(أرشيفية)

"التعليم العالي" تكشف عن شكل الدِراسة في الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني المقبل