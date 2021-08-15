الإفتاء: عاشوراء الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الافتاء العام أن اليوم العاشر من محرم “عاشوراء” يصادف يوم الخميس المقبل الموافق لـــ19 آب الجاري.



وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد إن يوم عاشوراء يستحب صيامه لما فيه من فضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”، رواه مسلم.

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وقال ابن عباس رضي الله عنهما، “ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء”، رواه البخاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور حسان ابو عرقوب إنه يستحب أن يصام مع هذا اليوم “تاسوعاء” وهو التاسع من محرم الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق لـــ18 آب الجاري، مبينا الغاية والمعاني لصيام يوم تاسوعاء لما فيه من معان أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى صيامه، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع”، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.



ولفت إلى أن من المعاني الاحتياط حذرا من الغلط في العاشر، ومخالفة صوم اليهود.



ووفق أبو عرقوب، يستحب صوم تاسوعاء وعاشوراء مع الحادي عشر، كما نص عليه الإمام الشافعي لخبر فيه: “صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما”، رواه أحمد والبيهقي.



وأشار إلى أن من نوى صوم القضاء أو النذر في يوم عاشوراء حصل على ثواب يوم عاشوراء.