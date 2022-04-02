الإفتاء : وجوب نية الصيام لكل يوم من رمضان

الوكيل الاخباري - أكدت دائرة الإفتاء العام وجوب نية الصيام لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.



وفي إمساكيتها لليوم الأول من الشهر الفضيل، عللت الإفتاء لأن نية كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، “ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر”.



واستشهدت بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم “من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له”، رواه النسائي.



وقالت إن محل النية القلب، والنطق باللسان مستحب لتذكير اللسان القلب.

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