الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

تخوف أردني من العودة إلى الحظر الشامل بعد تصريحات الهواري

الإفراج عن ' أبو جابر ' المعتقل لدى الاحتلال اليوم

أجواء معتدلة الحرارة الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وزير الصحة : محددات دخول موجة كورونا الثالثة واضحة وسيتم اعادة تقييم فتح القطاعات

الهواري : لم نتجاوز مرحلة الخطر

امانة عمان للوكيل : الحملات التفتيشية مستمرة ولن تتوقف ولكن ضمن القانون

وزارة الخارجية تكشف للوكيل سيناريو وصول المعتقل الاردني عبدالله أبو جابر غداً

لجنة الاوبئة : الاصابات بالمتحور الهندي في المملكة 5 فقط لغاية الان

افتتاح معرض القدس بوابة الأرض إلى السماء

الثلاثاء، 08-06-2021 08:00 ص

وضعه الصحي جيد

الإفراج عن ' أبو جابر ' المعتقل لدى الاحتلال اليوم

جسر
جسر الملك حسين


الوكيل الإخباري - نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأردني عبدالله أبو جابر، من معتقل النقب إلى معتقل الرملة تمهيدا للإفراج عنه اليوم الثلاثاء، بعد مضي 20 عاما في "السجون الإسرائيلية" ، بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين ، أمين شومان.

اضافة اعلان

وسيُنقل أبو جابر بعد ذلك من سجن الرملة إلى الأردن، وفق مصادر فلسطينية التي نقلت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين القول إن وضع "أبو جابر" الصحي جيد".


ورجّحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق، الإفراج عن الأردني عبدالله أبو جابر، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات القانونية ، للإفراج عنه.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حظ

تخوف أردني من العودة إلى الحظر الشامل بعد تصريحات الهواري

520219233022867149390

الحكومة : قرار تلقيح الاطفال ضد فيروس كورونا لم يُتخذ بعد

847f4359-70d6-4ed4-983a-0e7b0ecb5edb

وزير الصحة : محددات دخول موجة كورونا الثالثة واضحة وسيتم اعادة تقييم فتح القطاعات

113-112752-jordan-flags-fluttering-shape-since-prophet_700x400

الخارجية تدين استهداف نقطة تفتيش في مدينة سبها الليبية

5202123114334530108868

الهواري : لم نتجاوز مرحلة الخطر

امانة عمان

امانة عمان للوكيل : الحملات التفتيشية مستمرة ولن تتوقف ولكن ضمن القانون

أخبار متعلقة
5202117225355235314242

وقفة تضامنية في معان نصرة لفلسطين

wwww

19 وفاة و1174 إصابة كورونا جديدة بالاردن

283436

4 اتفاقيات دولية بين الاردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

3d2c4c70-f334-42c1-b1fe-6cd63c69d8a7

آخر تطورات الأردنيان اللذان تسللا عبر الحدود

العمري

استئناف السفر برا بين الأردن و السعودية عبر معبر العمري

727446e3-b9b9-4ed4-a0c2-0d5cf699a2ad

الأردن يؤكد أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة