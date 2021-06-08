الإفراج عن ' أبو جابر ' المعتقل لدى الاحتلال اليوم

الوكيل الإخباري - نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأردني عبدالله أبو جابر، من معتقل النقب إلى معتقل الرملة تمهيدا للإفراج عنه اليوم الثلاثاء، بعد مضي 20 عاما في "السجون الإسرائيلية" ، بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين ، أمين شومان.

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وسيُنقل أبو جابر بعد ذلك من سجن الرملة إلى الأردن، وفق مصادر فلسطينية التي نقلت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين القول إن وضع "أبو جابر" الصحي جيد".



ورجّحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق، الإفراج عن الأردني عبدالله أبو جابر، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات القانونية ، للإفراج عنه.