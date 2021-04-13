الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

الوكيل الإخباري - أفرجت محكمة صلح جزاء عمان، صباح الثلاثاء عن الأظناء الخمسة، والذي جرى توقيفهم على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الشهر الماضي.

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وعلم "الوكيل الإخباري " أن القرار جاء كون الحد الأقصى للتوقيف في الجرم المسند إليهم شهر واحد وانقضت المدة وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المشتكى عليهم.



وكان قد أوقف مدعي عام السلط مدير مستشفى السلط الحكومي و 3 مساعديه هم مساعده لشؤون خدمات التزويد ومساعده للشؤون الطبية ومساعده للشؤون الإدارية و سؤول التزويد في المستشفى، بتهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات لكل من المشتكى عليهم الخمسة.