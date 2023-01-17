الإقراض الزراعي : قروض دون فوائد في هذه المجالات

الوكيل الاخباري - قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، إن الطلب على الاقتراض خلال العامين الماضيين زاد بنسبة كبيرة، فبلغت قيمة القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 109ملايين دينار، استفاد منها 25 ألف مقترض.



وأشار إلى منح قروض بقيمة 56 مليونا دون فوائد في مجالات: إدخال التكنولوجيا وأساليب الزراعة الحديثة، ودعم مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتمكين المرأة ودعم الشباب المتعطلين عن العمل.

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