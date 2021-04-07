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الأربعاء، 07-04-2021 04:21 م

الإقراض الزراعي يؤجل أقساط المقترضين شهرين

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، على تأجيل الأقساط الشهرية المترتبة على المقترضين وكفلائهم لمدة شهرين إضافيين "نيسان وأيار" ليصل عدد الأشهر التي جرى تأجيلها من بداية الجائحة إلى 10.
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وقالت المؤسسة في بيان، اليوم، إنها مستمرة بعمل التسويات للمقترضين المتعثرين بما يتناسب مع قدراتهم المالية ومواسم الانتاج لديهم لمساعدتهم في ظل ظروف الجائحة وآثارها السلبية، ما يستلزم قيام المزارعين المتعثرين الراغبين بعمل التسويات بمراجعة فروع المؤسسة المنتشرة بمناطق المملكة، والبالغ عددها 24 فرعا.

 




 

 


 

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