الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 03:40 م

الإقراض الزراعي يعدل قيمة قروض محور الزراعات النوعية

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الوكيل الاخباري - أقر مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي تعديلات لرفع قيمة المبالغ المخصصة للقرض الواحد لتصبح ما بين 20 الف دينار الى 50 الف دينار بحده الأعلى.

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وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الاقراض، اليوم الخميس، جاء القرار خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد الحنيفات وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة محمد الدوجان وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.

واوضح أن التعديلات التي اقرها المجلس حسب نوع النشاط ضمن حزمة دعم القطاع الزراعي (بدون فوائد )، خصوصاً محور الانتاج النوعي النباتي، والتي جرى التركيز فيها على دعم الجمعيات التعاونية التي ترغب بإقامة المشاريع النوعية الواردة ضمن هذه الحزمة لتصبح بحدود 30 الف دينار في حال تم تقديم ضمانات عقارية كافية تقبل بها المؤسسة وباقي الشروط الأخرى .

 

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