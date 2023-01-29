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الأحد، 29-01-2023 05:36 م

الإنتهاء من أعمال مشروع طريق أبو بنا في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - أنهت مديرية أشغال محافظة الطفيلة ومن خلال مقاول محلي أعمال مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق أبو بنا، والذي شهد حزمة معيقات أدت إلى بطء إنجازه أمام حركة السير ، وبتكلفة بلغت نحو نصف مليون دينار.

وبحسب العديد من المواطنين، فإن المقطع المروري الذي تم تنفيذه، والبالغ طوله 2 كيلو متر يتطلب شموله بالمستلزمات المرورية من إنارة ومطبات بمواصفات فنية، إلى جانب خطوط وعواكس فسفورية وإشارات تحذيرية وإرشادية ، لاسيما أمام مدرسة مجادل الأساسية، إلى جانب إقامة تصاريف لمياه الأمطار وأرصفة واكتاف حفاظاً على سلامة مستخدميه.

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