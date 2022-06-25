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السبت، 25-06-2022 06:58 م

الإيراني يطلب عدم اقتطاع أراضي من ضانا خلال استكشاف النحاس

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعية، خالد الإيراني، السبت، إنّ الجمعية طالبت أن "لا يكون هنالك اقتطاع مساحة من الأرض داخل محمية ضانا خلال مشروع استكشاف النحاس والتنقيب عنه لحين انتهاء عمل دراسة جدوى اقتصادية متكاملة".

وأضاف الإيراني، لـ "المملكة"، أنه "لا توجد للآن ارقام واضحة لذلك يجب أن يكون هناك دراسة للجدوى وأخذ عينات".

وأوضح، أن "الجدوى الاقتصادية التي تطالب فيها الجمعية وطريقة اخذ العينات لان لا يكون هنالك جرافات لفتح طرق عريضة تؤثر على البيئة".

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