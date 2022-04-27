الائتلاف الأردني للتعليم وشبكة انهر يطلقان أسبوع العمل العالمي للتعليم

الوكيل الاخباري - أطلق الائتلاف الأردني للتعليم، بالتعاون مع الشبكة العربية للتربية المدنية (انهر)، اليوم الأربعاء، أسبوع العمل العالمي للتعليم تحت عنوان: "حماية التعليم في حالات الطوارئ الآن".



وتحدثت أمينة عام وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، خلال حفل الإطلاق الذي جاء تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عن إنجازات الحكومة خلال أزمة جائحة كورونا في قطاع التعليم والنهج المبتكر للاستجابة السريعة لدعم استمرارية التعليم من الإذاعة والتلفزيون إلى الحزم التعليمية المنزلية إلى حلول التعلم عن بُعد.

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