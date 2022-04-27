الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

٣ وفيات و٣ إصابات بحادث تصادم في الكرك

الائتلاف الأردني للتعليم وشبكة انهر يطلقان أسبوع العمل العالمي للتعليم

رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى تشديد العقوبات على مخالفات السير القاتلة

الأعيان يتبرع بـ5 آلاف دينار لصالح الأسرّة البيضاء

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي بين وزارتي الثقافة الأردنية والتايلندية

صندوق النقد يتوقع نموا أقوى للاقتصاد الأردني في 2022

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العبيدات والخريسات

ساري الأسعد: الدراما الأردنية تعتمد نظام الفزعة

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء على شكل عيدية ؟ الافتاء تجيب

شكاوى من تأخر صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

الأربعاء، 27-04-2022 06:11 م

الائتلاف الأردني للتعليم وشبكة انهر يطلقان أسبوع العمل العالمي للتعليم

1


الوكيل الاخباري - أطلق الائتلاف الأردني للتعليم، بالتعاون مع الشبكة العربية للتربية المدنية (انهر)، اليوم الأربعاء، أسبوع العمل العالمي للتعليم تحت عنوان: "حماية التعليم في حالات الطوارئ الآن".

وتحدثت أمينة عام وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، خلال حفل الإطلاق الذي جاء تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عن إنجازات الحكومة خلال أزمة جائحة كورونا في قطاع التعليم والنهج المبتكر للاستجابة السريعة لدعم استمرارية التعليم من الإذاعة والتلفزيون إلى الحزم التعليمية المنزلية إلى حلول التعلم عن بُعد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي بين وزارتي الثقافة الأردنية والتايلندية

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك في الدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية في نيويورك

264448358_2389613224503104_2795792006677499457_n

اختتام تدريبات إعلام السلام

image (1)

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العبيدات والخريسات

main_image626942af75923

ساري الأسعد: الدراما الأردنية تعتمد نظام الفزعة

278664520_364530152385473_5206726060067914687_n

تفاصيل فعاليات "رمضانيات" اليوم الأربعاء

أخبار متعلقة
42022181431897266980

مأدبا : ورشة توعوية حول تزويج الأطفال

4202219131959320964043

توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

1120218212941301979278

الأزرق : مبادرة لتمكين المرأة اللاجئة بمخيم مريجيب الفهود

ففففففف

الهلال الأحمر الأردني ينظم حفل إفطار جماعي

420221218448209297354

لواء الأغوار الشمالية يتزين بالعلم الأردني

4202214232582300857

البلقاء : فعاليات رسمية وأهلية تؤكد اعتزازها بيوم العلم