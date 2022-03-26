الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الوكيل الاخباري - كرم حزب الائتلاف الوطني، اليوم السبت، أعضاءه الفائزين في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان الكبرى، والتي جرت في 22 آذار الماضي.



وقال رئيس المكتب التنسيقي لحزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي خلال الحفل الذي أقامه الحزب إن الائتلاف الوطني شارك في الانتخابات في كل المحافظات ولكافة المواقع الانتخابية، مثمنا خروج الاردنيين يوم الثلاثاء الماضي لأداء واجبهم الوطني وانتخاب ممثليهم، والجهات المشاركة في إدارة الانتخابات وهذا الاستحقاق الدستوري.

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