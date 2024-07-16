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الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6.1 %

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الثلاثاء، 16-07-2024 09:49 ص

الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6.1 %

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 الوكيل الاخباري - وافقت الهيئة الإدارية في صندوق الائتمان العسكري وبتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بتوزيع الأرباح للنصف الأول لعام 2024 بنسبة عائد سنوي 6.1 بالمئة للمودعين في الحسابات الاستثمارية – الوديعة لأجل.

وقال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، ان الصندوق استطاع خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج قياسية طالت أغلب المؤشرات المالية التي أسهمت في تحقيق المنفعة للمودعين في حسابات الودائع، وتترجم نسبة الأرباح الموزعة للنصف الأول على كفاءة الاستراتيجية السليمة والخطط المحكمة والقدرة على تنفيذها.

وأضاف “أن الصندوق يخطو بخطوات هامة وكبيرة في الفترة الأخيرة، عززت من مكانته في القطاع المصرفي الأردني لتحقيق النمو والتوسع، من خلال اعتماد أحدث الممارسات التكنولوجية في القطاع المصرفي لتلبية تطلعات قاعدة المستفيدين، وتعزيز شبكة الفروع لتغطية جميع المناطق بالمملكة”.

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يذكر أن نسبة الأرباح المعلنة تنطبق على جميع ودائع الضباط، الأفراد، والمتقاعدين لدى الصندوق والمودعة لمدة 12 شهرا ومن الحد الأدنى 1000 دينار.

 

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