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الإثنين، 19-10-2020 12:49 ص

الاتاوات ... ما معناها وكيف تتم ؟

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - لعل الكثيرين سمعوا خلال الايام الماضية كلمة الاتاوات كثيرا ولكن لم يتضح لديهم بشكل كامل معنى وشكل هذه الكلمة .

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الاتاوات في المعجم ما يتم اخذه بالاكراه من شخص اخر سواء اكان مالا او شيئا عينيا تحت تهديد السلاح . 

 

وعرفا ومجتمعيا تعرف الاتاوة او ما تم استخدامه بين المواطنين بكلمة " الخاوة " اي ان يقوم شخص او مجموعة اشخاص باخذ المال او شي اخر من مواطن او مجموعة من المواطنين بشكل غير قانوني و شرعي .

 

وتؤخذ الاتاوات بالعادة من قبل اشخاص لديهم سوابق جرمية بالعادة حيث تتم العملية بالتهديد اما باستخدام السلاح او اداة حادة للترويع وتكون النتيجة في بعض الاحيان ارتكاب جريمة قتل او شروع بالقتل . 

 

ولعل الاتاوات لم تصل الى حد الظاهرة في المملكة الا انها منتشرة في بعض المناطق ويستخدم اصحابها اساليب عدة للحصول على ما يريدون من التجار او المواطنين مقابل عدم تعرضهم للاذى .

 

وكثفت الاجهزة الامنية من حملاتها للقبض على فارضي الاتاوات وتحويلهم للقضاء . 


 




 

 


 

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