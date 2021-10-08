الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن

الوكيل الاخباري - قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، لـ 16 دولة بينها الأردن و5 دول عربية أخرى، حسب بيان للاتحاد نشره موقع شينجن فيزا نيوز.



وقال البيان: انه وعقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها وعلى وجه الخصوص، تم إضافة البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى القائمة.



وأوضح البيان، أن البلدان التي شملها القرار هي أستراليا والبحرين وكندا وتشيلي والأردن والكويت ونيوزيلندا وقطر ورواندا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة و أوروغواي والصين.

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