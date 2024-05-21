الاتحاد الأوروبي يطلق النسخة الرابعة من أسبوع القصص المصورة في عمّان

الوكيل الاخباري-

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أطلق الاتحاد الأوروبي في الأردن، الثلاثاء، النسخة الرابعة من أسبوع القصص المصورة، تحت رعاية سمو الأميرة وجدان الهاشمي، حيث يستمر الحدث حتى 27 أيار الحالي.الفعالية، أطلقتها هيئة المراكز الثقافية الأوروبية (EUNIC) بالتعاون مع سفارات إسبانيا وبلجيكا واليونان، وجمعية دانتي أليغييري (إيطاليا) والمعهد الفرنسي الأردني - سفارة فرنسا،وخلال حفل الافتتاح، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس إن "الفنون البصرية تتمتع بقوة فريدة من نوعها؛ فالصور تحكي القصص وتزيد الوعي وتدعم الحوار بين الثقافات"، موضحا أن فناني القصص المصورة الأوروبيون والأردنيون سيجتمعون هذا الأسبوع لتكريم ضحايا الحرب.وأشار إلى أن الفعالية تأتي للتذكير بأولوية حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتجمع خلف رسالة السلام، موضحا أن هذه القيم هي في قلب الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.وانضم إلى الحفل كبار ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى للإشادة بالأردن لدعمه عملياتهما والتأكيد على الأهمية الحيوية لمساعدة اللاجئين وحمايتهم.ومنذ نسخته الأولى في عام 2020 - بمبادرة من سفارات إسبانيا وبلجيكا وفرنسا - أصبح أسبوع القصص المصورة جزءًا لا يتجزأ من الفعاليات الثقافية الأردنية وتوسع مشهد القصص المصورة وجمهورها في الأردن بشكل مطرد.وستجمع النسخة الرابعة من أسبوع القصص المصورة بين 5 معارض لخمسة فنانين أوروبيين؛ وستستضيف هذه الدورة أيضًا 15 فنانًا كوميديًا أردنيًا بالإضافة إلى أعمال من أربع مدارس أردنية عملت على عكس الإنسانية من خلال القصص المصورة من خلال عيون الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا.وستقام المعارض في "الصويفية فيليج" من 21 إلى 27 أيار وهي مفتوحة للجمهور يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساءً، حيث سيتم تنظيم ورش عمل مع فنانين أردنيين وأوروبيين على هامش المعرض.وستتاح للزوار وعشاق القصص المصورة الفرصة لتقدير الأعمال الفنية الأصلية والرسومات والكتب المصورة المنشورة، أثناء التفاعل مع بعض الفنانين المميزين.