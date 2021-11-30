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الثلاثاء، 30-11-2021 02:15 م

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

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الوكيل الاخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بتقديم 164 مليون يورو للأردن كمساعدات مالية للعام الحالي 2021.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في الوزارة، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي.

وتوزعت المساعدات المعلن عنها لهذا العام على؛ 90 مليون يورو كمنح لدعم برامج ثنائية في مجالات تعزيز دور الاقتصاد الأخضر ودعم سيادة القانون ومخصص منحة للناقل الوطني للمياه، إضافة إلى 44 مليون يورو منح جديدة لدعم تدخلات من شأنها دعم الأردن في الاستجابة لتداعيات الأزمة السورية.

وسبق أن التزم الاتحاد في شهر آذار/مارس من العام الحالي بتقديم منح بنحو 30 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة لتداعيات الأزمة السورية من خلال الصندوق الإئتماني (مدد) لقطاعات التعليم وإدارة المخلفات الصلبة في مخيمات اللاجئين السوريين ومنع العنف القائم على النوع.

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