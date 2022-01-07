الاتحاد الخاص لأصحاب المزارع: مستعدون للترخيص والعمل بشكل قانوني

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المزارع المنضوية تحت مظلة الاتحاد الخاص لأصحاب المزارع 900 مزرعة يكملها 415 شخصا، وفق رئيس الاتحاد محمد الساكت.

اضافة اعلان



وقال الساكت في تصريح صحفي، إن الاتحاد في المراحل النهائية لتحويله الى جمعية بهدف حماية أصحاب المزارع تضم مالكي المزارع الخاصة والشاليهات لتكون مظلة قانونية تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والتعامل مع الجهات الحكومية بصفة قانونية.



وأضاف الساكت، أن الجمعية سيتم انشاؤها أيضا لتسهيل التنظيم بين الحكومة ومالكي المزارع.



ودعا الجهات المعنية إلى التعاون مع أصحاب المزارع وتسهيل إجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع، مؤكدا استعداد أصحاب المزارع الخاصة للترخيص والعمل بشكل قانوني.



وأكد أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتحريك عجلة الاقتصاد، مبيناً أن المزارع المنطوية تحت مظلة الاتحاد، يبلغ عددها 900 مزرعة يملكها 415 شخصا وتشغّل أكثر من 6 آلاف عامل يعملون بهذه المزارع نسبة 90% منهم أردنيين، و10% عمالة وافدة.



وبين الساكت أنه سيضطر مالكو المزارع لإنهاء تعاقداتهم مع العاملين فيها كافة في حال توقف عملها ولم تتمكن من استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل والإجراءات القانونية اللازمة.



وأشار إلى أن المزارع وفرت خدمات لسكان المناطق التي أقيمت بها لم توفرها لهم الحكومة، حيث يقوم مالك المزرعة بتعبيد الطريق وانشاء الأرصفة واحياء المنطقة، الأمر الذي دعا الكثير من السكان إلى إقامة مشاريع خدمية على الطرق المؤدية اليها مثل المحلات التجارية وغيرها، وبالتالي حققت فرص عمل غير مباشرة للمجتمعات المحلية.



وشدد الساكت، على أن تعطيل عمل المزارع سيقضي على استثمارات تقدر بنحو 70 – 80 مليون دينار، ما سيجبر المستثمرين فيها للبحث عن استثمارات خارج الأردن.