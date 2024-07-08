الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية عجلون تعالج أضرار الشوارع بسبب أمطار الشتاء

الاتحاد العام لنقابات العمال يثمن إلغاء العمل بلائحة أجور الأطباء

اتصالات عاجلة وحرب نفسية.. آخر تطورات وقف الحرب في غزة وصفقة تبادل الأسرى

الملك يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

مؤتمر صحفي لمناقشة قرار إلغاء لائحة الأجور الطبية الثلاثاء

أول رد من نقابة الأطباء على إلغاء لائحة الأجور الجديدة

وزير الصحة يقرّر إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024

بيرنز يتوجه للدوحة لبدء مفاوضات تبادل الأسرى الأربعاء

نائب الملك يفتتح المقر الرئيسي لبرنامج "42 عمان" لعلوم الحاسوب والبرمجة

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الإثنين، 08-07-2024 10:58 م

الاتحاد العام لنقابات العمال يثمن إلغاء العمل بلائحة أجور الأطباء

1720468388961


الوكيل الإخباري - ثمّن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، والتي نشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، واصفا القرار بأنه جريء ويراعي المصلحة العامة وينتصر لعمال الوطن.

اضافة اعلان


وقال الفناطسة إن هذا القرار ينسجم مع مطالب الاتحاد المستمرة بالخصوص، ويتوافق مع مطالب ممثلي دافعي الفاتورة العلاجية، مؤكدا أن الاتحاد وبالشراكة مع الجهات الأخرى أعلن عن موقفه من التعديلات التي أجرتها نقابة الأطباء على لائحة الأجور بشكل منفرد ومفاجئ.


وأشاد الفناطسة، في السياق ذاته، بما تضمنه القرار من إلزام لنقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، معتبرا ذلك ترجمة للتعاون والشراكة في إحدى القضايا التي تمس المصلحة العامة وتؤثر على حياة الأردنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720471972890

أنشطة متنوعة في مراكز شبابية بمحافظتي إربد وعجلون

husain

جلستان في الكرك وجرش للتعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

OAl2cElwtaImux4DhOrs2UviMSGhKf8Z9flBuKoa

انطلاق فعالية "أردن أرض العزم" بمناسبة اليوبيل الفضي

file (16)

بلدية عجلون تعالج أضرار الشوارع بسبب أمطار الشتاء

b20c5fa4-d506-4179-8744-7ca9a74ca15f

بلدية المزار الشمالي تنفذ مشاريع خدمية في اللواء

b20c5fa4-d506-4179-8744-7ca9a74ca15f

شباب العاصمة ونادي أبو نصير يحتفلان باليوبيل الفضي

أخبار متعلقة
image (25)

أول رد من نقابة الأطباء على إلغاء لائحة الأجور الجديدة

1720381502102

الأردن قبلة رائدة للاستثمارات المصرية

1720019967646

وزيرة الثقافة تفتتح ورشة عمل حول تعزيز الوصول إلى المعلومات

1719759209593

بعثة منظمة الصحة العالمية تزور مؤسسة الغذاء والدواء

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

image (22)

ولي العهد في ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش: نستذكر تضحيات رجال