الاتصالات: الأردن على عتبات إدخال خدمات الجيل الخامس

الوكيل الإخباري- افتتحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج بناء القدرات المتخصصة حول شبكات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة، بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة (جي.اس.ام.ايه) وبمشاركة واسعة من ممثلي هيئات التنظيم العربية والجهات المحلية ذات العلاقة، بهدف زيادة الوعي وتبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء في العديد من الجوانب المتعلقة بشبكات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة ونشر خدماتها.

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان " إننا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نسعى دوما مع الشركاء في الأردن والوطن العربي الى التميز بقدراتنا المعرفية المتخصصة التي سوف تسهم بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم المنجزات المتحققة، مضيفا" ان ما يزيد من عزيمتنا واندفاعنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من هذا القطاع هو دعم جلالة الملك، الذي يولي هذا القطاع جل اهتمامه، ويرى فيه المستقبل الواعد والرفاه للأجيال القادمة، ويشكل ركيزة أساسية من ركائز تطوير قطاعات العمل المختلفة".



وأضاف أن الهيئة قامت وعلى مدى السنوات الماضية بدراسة مستفيضة للأثار المتوقعة لشبكات الجيل الخامس، وتواصل كذلك، سعيها الدؤوب نحو اجراء التحضيرات اللازمة تمهيدا لإطلاق خدمات الجيل الخامس بالتشاركية مع الشركات ذات العلاقة، وبما يعود بالنفع على جميع أطراف المعادلة وتحقيق العائد المرجو من إطلاق مثل هذه الخدمات.



وبين انه سيتم اطلاع المشاركين على آخر التطورات الحاصلة عالمياً في مجال خدمات الجيل الخامس وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها، والأثر المترتب على ادخال هذه الخدمات لأي مجتمع وما سينعكس من أثر إيجابي وهام في تسهيل الأعمال وتسيير أعمال قطاعات المجتمع المختلفة وحصول المواطن على خدمات مبتكرة ومتنوعة.



من جانبه، عبر رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، جواد عباسي عن سعادة الرابطة بالعودة الى تقديم برنامج بناء القدرات في الأردن والعالم العربي بعد فترة توقف زادت عن العامين، بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكداً حرص الرابطة على تمتين التعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، والى مزيد من الورش في الفترة القادمة واستقبال المنظمين وواضعي السياسات في مؤتمرات "جي.اس.ام.ايه" في العالم العربي وأوروبا وأميركا وافريقيا واسيا.



واشاد عباسي بالدور الذي تلعبه الهيئة في مجال اتاحة الفرص لتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة بين الإدارات التنظيمية على مستوى العالم.



ويتناول البرنامج، الذي يستمر يومين، موضوعات متخصصة بالجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة يقدمها خبراء ومتخصصون من الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، منها مقدمة لحقبة الجيل الخامس، وتطور تكنولوجيا الهاتف المتنقل، والوضع العالمي للجيل الخامس.



كما يتناول النمو المستقبلي ونماذج اعمال الجيل الخامس وانترنت الأشياء واستراتيجيات التنمية والتطور للجيل الخامس، وتردداته والحديث عن الأجيال المتعاقبة لخدمات الهواتف المتنقلة.