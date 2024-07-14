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الأحد، 14-07-2024 09:11 م

الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي ينعقد غدا

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الوكيل الإخباري - ينعقد في بروكسل يوم غد الاثنين الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

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ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.


كما يلتقي الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب.


يذكر أن الأردن والاتحاد الأوروبي أسسا عام 2002 منطقة تجارة حرة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي وقعت عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في2002، وفي عام 2010، حقق الأردن شراكة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي وأنشأ الجانبان عام 2014 شراكة في مجال التنقل تخلق إطاراً مرناً لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل.


وفي عام 2016، تبنى الأردن والاتحاد الأوروبي أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقاً لمعالجة تبعات الأزمة السورية، وجدد الجانبان عام 2022 أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية (2021-2027)، وذلك في اجتماع مجلس الشراكة 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في 2 حزيران 2022 في البحر الميت، حيث كانت المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.


وفي حزيران الماضي عقد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

 




 

 


 

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