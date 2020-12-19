الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تبذل القوى الامنية على مداخل المسشتفيات قصارى جهدها في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين والمرضى وذلك بعد قرار اصدره قبل قرابة شهر رئيس الوزراء بشر الخصاونة .

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مواطنون رحبوا بهذه الخطوة حيث روى مراجعون لمستشفى الامير حمزة في عمان للوكيل الاخباري كيف تقوم الاجهزة الامنية على مدخل المستشفى بمنع دخول اي شخص الا بعد التاكد من ارتداء الكمامة والتقيد بجميع اجراءات السلامة العامة .

وقد لاحظ المواطنون الطريقة الاحترافية التي يتعامل بها افراد القوى الامنية على مداخل المستشفيات مشيرين الى ضرورة استمرار وجود هذه القوى لضبط اي مخالفة من قبل المواطنين .



