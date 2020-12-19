السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

%9.63 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

انخفاض ملحوظ بأعداد إصابات كورونا بالأردن

القطامين: قرار سيوفر 18 ألف فرصة عمل

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الأرصاد تحذر من الصقيع هذه الليلة

قرارات حكومية سارّة للأردنيين خلال أيام

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السبت، 19-12-2020 04:40 ص

الاجهزة الامنية على مداخل المستشفيات ... خطوة تلقى ترحيب المواطنين

22


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تبذل القوى الامنية على مداخل المسشتفيات قصارى جهدها في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين والمرضى وذلك بعد قرار اصدره قبل قرابة شهر رئيس الوزراء بشر الخصاونة . 

اضافة اعلان
 

مواطنون رحبوا بهذه الخطوة حيث روى مراجعون لمستشفى الامير حمزة في عمان للوكيل الاخباري كيف تقوم الاجهزة الامنية على مدخل المستشفى بمنع دخول اي شخص الا بعد التاكد من ارتداء الكمامة والتقيد بجميع اجراءات السلامة العامة .

 

وقد لاحظ المواطنون الطريقة الاحترافية التي يتعامل بها افراد القوى الامنية على مداخل المستشفيات مشيرين الى ضرورة استمرار وجود هذه القوى لضبط اي مخالفة من قبل المواطنين .  


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0230a5b3-0f1e-49a1-9f3e-159fd61a6ed5

بعد صخرة ذيبان .. صخرتان تثيران اعجاب المواطنين تعرف عليهما - صور

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

وباء كورونا في المملكة يسيطر على مجريات أحداث 2020

1

أجواء غداء يوم الجمعة وتغيرات قبل وبعد كورونا

1228293840

الكمامة اصبحت رفيق المواطنين في كل مكان .. فما مصيرها ؟

8201918164650739013534

ترحيب اردني بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية

2202025221440607276856

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

أخبار متعلقة
main_image5fc76c6b5a627

أول إيعاز عاجل من وزير الداخليـة الجديد