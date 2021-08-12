الاحتفال باليوم العالمي للشباب في مخيم الزعتري

الوكيل الاخباري -

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احتفل المركز الشبابي "مساحة للتغيير" كويست سكوب/ صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمي للشباب في مخيم الزعتري، بحضور وفد من السفارة الفرنسية في عمان.وقال المدير التنفيذي بالوكالة لكويست سكوب، معن ريان، إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب يشكل احتفالاً بالحلم والأمل بالأوقات الصعبة، إذ لا يزال هؤلاء الشباب يعملون جاهدين للحفاظ على الأمل بخضم المصاعب والحروب، ليشقوا طريقاً إلى مستقبل زاهر، مضيفاً أن الأردن قدم العديد من الأمثلة على الابتكار في مجال الاستجابة الإنسانية.