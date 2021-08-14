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السبت، 14-08-2021 09:23 ص

الاحتلال ينقل رفات الجندي الأردني إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث التابعة للاحتلال، بأنه تم نقل رفات الجندي الأردني التي عثر عليها قرب حي الشيخ جراح قبل أسبوعين، إلى معهد الطب العدلي أبو كبير في تل أبيب، لإجراء التحاليل اللازمة.

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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رفات الجندي عثر عليه خلال حفريات مرتبطة بمشروع القطار الخفيف، في القدس، مرجحة أن يكون الجندي الأردني قد قتل خلال "حرب الأيام الستة"، عام 1967.

وأكدت الصحيفة أنه عثر على رفات الجندي وهو يحمل بندقية في يده، وبجانبه عدد من القنابل اليدوية.

وكان مصدر عسكري مسؤول نفى تحديد هوية الجندي الأردني، وقال إن القوات المسلحة الأردنية أوفدت الخميس الماضي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، لجنة مختصة لتحديد هوية الجندي من خلال الفحص الجيني DNA.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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