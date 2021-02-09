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الثلاثاء، 09-02-2021 11:32 ص

الاحوال المدنية ترفد خزينة الدولة بـ19 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، ان الدائرة رفدت خزينة الدولة مع نهاية العام الماضي بمبلغ 19 مليون و125 الف دينار.

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واوضح العموش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان الدائرة انجزت خلال العام الماضي 2 مليون و175 الف معاملة، توزعت على جميع الوثائق الشخصية الخاصة بالمواطنين.


واضاف انها قد أنجزت أكثر من 208068 معاملة جواز سفر، فيما بلغ عدد البطاقات الذكية التي اصدرتها الدائرة خلال العام الماضي للمواطنين 326698 بطاقة شخصية.


وفيما يتعلق بشهادة الواقعات الحيوية "زواج، طلاق، وفاة، ولادة"، أوضح ان الدائرة اصدرت 893443 شهادة للواقعات الحيوية.


كما بلغ عدد دفاتر العائلة التي اصدرت خلال العام الماضي 226921 دفترا، وتوزعت البقية على المعاملات الأخرى.


--(بترا)

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