الادارة المحلية : اغلاق أي مزرعة غير مرخصة تؤجر للمناسبات

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان الى البلديات بالقيام بحملات تفتيش على المزارع الخاصة الغير مرخصة.

اضافة اعلان

وقال مصدر في وزارة الإدارة المحلية لـ "الوكيل الاخباري" إن القرار صدر بناء على معلومات وصلت الوزارة بوجود مزارع خاصة تأجر للمواطنين لاقامة المناسبات دون مراعاة شروط السلامة العامة.

وأضاف أن التعميم يوصي باغلاق اي مزرعة خاصة غير مرخصة الى حين تصويب اوضاعها، مبينا أن البلديات باشرت بتنفيذه.

واشار إلى أن الأصل في ممارسة العمل بحدود البلديات الحصول على ترخيص حتى لا تمنع البلديات من رافد مالي وليست سببا رئيسا يانتشار فيروس كورونا .