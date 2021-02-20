الادارة المحلية توضح أبرز الملاحظات التي تعاملت معها غرف العمليات

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الإدارة المحلية، مساء امس الجمعة، إن أبرز الملاحظات التي تعاملت معها غرف عمليات الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال 24 ساعة الماضية، تمثلت في فتح الطرق بسبب تراكم الثلوج واخلاء مواطنين الى غرف ايواء وارتفاع منسوب مياه ومداهمة مياه لمنازل مواطنين وانهيارات صخرية على الطرق.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن بلدية دير علا تعاملت مع سقوط أجزاء من سقف منزلين (قصارة) في منطقه الملاحة - الطوال الشمالي في بلدية دير علا وتم ترحيل ثلاثة عائلات وعدد افرادها 18 شخصا بواسطة كوادر البلدية الى مدرسة الطوال الشمالي وتم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى لتأمينهم بكافة الاحتياجات اللازمة.



واضافت الوزارة، ان بلدية الوسطية في محافظة اربد تعاملت مع ارتفاع منسوب مياه أدى الى اغلاق الطريق امام مسكن احد المواطنين، مبينة ان كوادر البلدية قامت بإجراء اللازم وفتح الطريق، اضافة الى مداهمة مياه للمنازل وتم اجراء اللازم من قبل كوادر البلدية.



وتعاملت بلدية عجلون الكبرى مع انهيار على جانب طريق في منطقة عنجرة وتم إغلاق الطريق بشكل احترازي والعمل جار على إجراء اللازم.



كما تعاملت بلدية السرور مع انهيار صخري على طريق عش الغراب والذي يربط ما بين منطقة حاتم وسما في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.

المصدر - بترا



