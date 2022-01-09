الادارة المحلية : 38.8 مليون دولار قيمة التمويل الحالي لمشروع الخدمات البلدية

الوكيل الاخباري - بلغت قيمة المشاريع الممولة من المرحلة الحالية لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بوزارة الادارة المحلية 38.8 مليون دولار.



وقال مدير المشروع توفيق الخواطرة، خلال زيارته اليوم الأحد لمشاريع نفذت في محافظة المفرق، إن مشروع الخدمات البلدية شمل في هذه المرحلة 28 بلدية على مستوى المملكة تأثرت باللجوء السوري مضيفا أنّ قيمة التمويل التراكمي منذ إطلاق المشروع بإشراف البنك الدولي عام 2013 يزيد عن 90 مليون دولار.

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