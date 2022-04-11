الاراضي: المساحات المعتدى عليها تتجاوز 26 ألف دونم

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، أن مجموع التجمعات السكنية التي تم حصرها على قطع أملاك الدولة المعتدى عليها 485 تجمع سكني.

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وقال الصوافين، إن مجموع المساحات المعتدى عليها تتجاوز 26 ألف دونم، وأن غالبية هذه المواقع في منطقة الرصيفة ومحافظة الزرقاء، حيث تم الرفع المساحي لها وإجراء معاملات إفراز للعديد منها .



وأضاف أن هناك 1800 بيت بمساحة 11 ألف دونم، تم التعامل معهم والرفع المساحي لهذه المواقع .



وبين أن الإعتداءات كبيرة جدا وبحجم أضحت عشوائيات، مشيرا إلى أن التعامل معها عندما صدر قرار مجلس الوزراء عسير جدا من الناحية الفنية والتسجيلية والتنظيمية، حيث صدر القرار بتفويض الأراضي المعتدى عليها بالسكن لقاطنيها.





