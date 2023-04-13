"الاردنية" تنفي الصور المتداولة حول غرق شوارعها بسبب الأمطار

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

نفى مدير وحدة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد واصف ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن غرق الجامعة الأردنية بسبب مياه الأمطار.

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وقال واصف لـ "الوكيل الإخباري" إن الجامعة عملت على انشاء شبكة تصريف جيدة لتصريف مياه الأمطار المتجمعة.



وبين أن الموقع الجغرافي للجامعة الأردنية ووقوعها بين منطقة الجبيهة وتلاع العلي وضاحية الرشيد سبب لتجمع مياه الأمطار، موضحا أنها كميات قليلة واعتيادية.



وقال ان الصور المتداولة لغرق شوارع الجامعة هي "صور قديمة" من سنوات سابقة قبل انشاء شبكة تصريف مياه الامطار.



وتداول عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" صوراً قالوا انها للجامعة الاردنية اليوم الخميس تظهر غرق الشوارع داخل حرم الجامعة بمياه الامطار.