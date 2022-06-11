الاردنية للطيران تكشف حقيقة فيديو الطائرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوضحت الشركة الأردنية للطيران حقيقة الفيديو المتداول اليوم السبت مؤكدة ان الفيديو قديم ويعود لعدة أشهر سابقة.



وتتلخص تفاصيل القصة بقيام ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا .



ووفق المصدر حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، حيث حال رجال الأمن التابعين لوحدة الامن و الحماية المرافق للرحلة دون وصوله لقمرة القيادة .



وقال بيان الشركة الاردنية للطيران ان القضية انتهت في وقتها مؤكدة عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.



و قالت الشركة الاردنية للطيران انها سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الاساءة لسمعتها بتلفيق اشاعات لا اساس لها من الصحة .



وختم البيان ان الشركة الاردنية للطيران كانت قد قامت بتوقيع عقد لاحضار سائحين من دولة نيجيريا و بعدد ٣ الاف سائح ابتداء من تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ للبقاء في المملكة لمدة ٧ ايام لكل فوج وان هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة و انجازاتها ما هي الا بسبب المنافسة الغير عادلة و محاربة هذا الانجاز الوطني .

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