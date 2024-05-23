الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 6 ايام متتالية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلن معهد الفلك إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024 .

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ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري تصدر رئاسة الوزراء في الاردن عادة بلاغاً بعطلة لمدة 5 ايام بمناسبة عيد الاضحى المبارك في الأردن.

وعلى ما سبق من المتوقع ان يصدر البلاغ بالعطلة اعتباراً من صباح يوم السبت وحتَّى مساء يوم الاربعاء .

و ينتظر الاردنيون عطلة لمدة 6 ايام متتالية ، حيث يسبق يوم السبت اول ايام عطلة عيد الاضحى يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمي في الاردن .

ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الخميس 6 يونيو/حزيران المقبل،وحتى الاعلان رسمياً عن موعد العيد ، ستكون عطلة عيد الاضحى في الاردن كما اشرنا في بداية الخبر وفق الحسابات الفلكية فقط .

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