الاردنيون على موعد مع يوم حظر تجول شامل بالعيد

الأربعاء 14-04-2021
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الأربعاء، 14-04-2021 10:26 م

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتمديد العمل بالبلاغين (26) و(27) واللذان يشملان  حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة حتى تاريخ 15/ أيار /2021م.
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وبناء على القرار المذكور ، فمن المرجح ان يصادف ثاني أيام عيد الفطر يوم الجمعة ، وهو يوم الحظر الشامل، ما لم يصدر أي قرار آخر عن رئاسة الوزراء حتى تاريخه.

 فيما كشفت الحسابات الفلكية، التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يوما.

وأكد رئيس المعهد أنه وفقا لتلك الحسابات سيكون يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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