الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الوكيل الاخباري - تحول الشاب الأردني الأصل عدي القضاة، والذي يعمل في الشرطة الرومانية، إلى نجم في مدينة كلوج بعد أن تدخل وزميل له في إنقاذ شخص أربعيني كان قد فقد الوعي داخل شركة تجارية، حتى اصبحا حديث المدينة.



بدأت القصة عندما تلقت الدورية التي يعمل بها عدي وزميله بلاغا من سائق مركبة أجرة بوجود شخص فاقد للوعي داخل شركة تجارية، فتفاهم وكيل الشرطة القضاة وقائد الدورية بالنظرات حول كيفية تقديم المساعدة، فتوجها إلى الشخص المعني.



القضاة وزميله قاما بوضع الرجل بشكل صحيح ثم بدأت مناورات الإنعاش عن طريق تدليك القلب، وفي الاثناء طلبا المساعدة الطبية.



لم يكن هذا الجهد عبثا، فكانت مناورات الإسعافات الأولية التي قدمها القضاة وزميله بشكل صحيح حتى وصول المتخصصين ضرورية في الكفاح من أجل حياة الرجل.



يذكر أن القضاة ولد لأم رومانية من أصول هنغارية، ويعمل وكيلا في الشرطة الرومانية.

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