السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 05:36 م

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

w


الوكيل الاخباري - تحول الشاب الأردني الأصل عدي القضاة، والذي يعمل في الشرطة الرومانية، إلى نجم في مدينة كلوج بعد أن تدخل وزميل له في إنقاذ شخص أربعيني كان قد فقد الوعي داخل شركة تجارية، حتى اصبحا حديث المدينة.

بدأت القصة عندما تلقت الدورية التي يعمل بها عدي وزميله بلاغا من سائق مركبة أجرة بوجود شخص فاقد للوعي داخل شركة تجارية، فتفاهم وكيل الشرطة القضاة وقائد الدورية بالنظرات حول كيفية تقديم المساعدة، فتوجها إلى الشخص المعني.

القضاة وزميله قاما بوضع الرجل بشكل صحيح ثم بدأت مناورات الإنعاش عن طريق تدليك القلب، وفي الاثناء طلبا المساعدة الطبية.

لم يكن هذا الجهد عبثا، فكانت مناورات الإسعافات الأولية التي قدمها القضاة وزميله بشكل صحيح حتى وصول المتخصصين ضرورية في الكفاح من أجل حياة الرجل.

يذكر أن القضاة ولد لأم رومانية من أصول هنغارية، ويعمل وكيلا في الشرطة الرومانية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202310163549334383401

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

الامن

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

1673700958037

قانون تنظيم البيئة الاستثمارية دعم المستثمر ووسع صلاحيات الوزارة

1673699306351

الأميرة منى الحسين تستقبل وفداً من إقليم كردستان العراق

1673699491158

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

12023111284246210889

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

أخبار متعلقة
الأمن العام

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

11202231454471806471

الأردني للتصميم والتطوير يطلق مبادرة التميز الإبداعي

rr

مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

p

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

12202226144428820537147

تعرف على مصير العملة الأردنية القديمة المتداولة بالأسواق !

eee

الفيلم الأردني تالافيزيون يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة