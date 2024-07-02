الاردن .. الحبس وغرامة 500 دينار ووقف العمل برخصة القيادة لمرتكب هذه المخالفة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تهيب ادارة السير بالسائقين بضرورة الالتزام باتجاهات الطرق والزامية الشواخص، وعدم ارتكاب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات . والتي تعتبر من المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة سائق المركبة ومستخدمي الطريق للخطر .



يذكر ان المادة رقم (٢٦/ب/١٠) من قانون السير حددت عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (٢٥٠) ديناراً ولا تزيد على (٥٠٠) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، اضافة لحجز رخصة القيادة والاقتناء، وحجز المركبة مدة (١٤) يوم ، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.





اضافة اعلان