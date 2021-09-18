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السبت، 18-09-2021 10:12 ص

الاردن يحتل المرتبة 26 عالميا على مؤشر التعافي من كورونا

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الوكيل الاخباري- احتل الأردن المركز 26 عالميا، وفقا لمؤشر "نيكاي" الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

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ويعتمد هذا التصنيف على عدد جرعات اللقاح المعطاة في البلاد، والمنطقة في إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات والتنقل الاجتماعي.

وحصد الأردن 60.5 نقطة في التصنيف.

وشمل التصنيف 120 دولة ، حيث يشير الترتيب الأعلى إلى أن البلد أو المنطقة الأقرب إلى التعافي مع انخفاض أعداد حالات الكورونا المؤكدة ، ومعدلات التطعيم الأفضل وتدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرامة.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى عالميا بـ 73 نقطة.

عربيا جاء الأردن في المرتبة الخامسة ، وجاء الترتيب على النحو التالي :

السعودية 2 عالميا / 72 نقطة

قطر 5 عالميا / 70 نقطة

الامارات 8 عالميا / 67 نقطة

البحرين 14 عالميا / 64 نقطة

الأردن 26 عالميا / 60.5 نقطة

وتاليا الترتيب الكامل : 

 


 




 

 


 

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