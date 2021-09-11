السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

مسيرات بالضفة والداخل الفلسطيني تضامناً مع الأسرى

أبو عبيدة : أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا

شركة كي بي دبليو الاردنية للاستثمار تنعى الأميرة دلال بنت سعود

التعليم العالي : الكشف عن شهادات معادلة مزورة

الاردن يدين إطلاق طائرة مُسيرة تجاه السعودية

وزير الثقافة يرعى حفل تأبين الفنان التشكيلي اللحام

21 قيادية ينهين مساقا عن النسوية والتنظيم المجتمعي

بيان صادر عن مديرية الامن العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الاجنبية

السبت، 11-09-2021 07:52 م

الاردن يدين إطلاق طائرة مُسيرة تجاه السعودية

رئاسة


 
الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مُسيرة مُفخخة، اليوم، تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمكّنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. 

وأكدّ الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الارهابية، مُشدداً على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي : الكشف عن شهادات معادلة مزورة

w

وزير الثقافة يرعى حفل تأبين الفنان التشكيلي اللحام

w

21 قيادية ينهين مساقا عن النسوية والتنظيم المجتمعي

مديرية الامن العام

بيان صادر عن مديرية الامن العام

9201911173456894190860

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الاجنبية

main_image613cc3489d590

تعّرف على مطالب عائلة الصيدلاني قازان ضحية جريمة القتل بعمان

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية توضح لـ الوكيل حول وفاة مواطن أردني في بريطانيا

220218101348223533165

ضبط اردني حاول تهريب الحشيش الى السعودية

العقبة

وصول طائرة من روسيا البيضاء للعقبة على متنها 142 سائحا

1630434704447

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الروماني

خارجية

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الهولندي

w

وزير الخارجية العراقي: الأردن سيحتضن قمة الشراكة الثانية