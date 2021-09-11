الاردن يدين إطلاق طائرة مُسيرة تجاه السعودية



الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مُسيرة مُفخخة، اليوم، تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمكّنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.



وأكدّ الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الارهابية، مُشدداً على وقوف المملكة إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

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