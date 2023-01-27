الاردن يدين استمرار متطرف بإحراق المصحف الشريف

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار أحد المتطرفين بإحراق نسخٍ من المصحف الشريف، وآخرها إحراقه لنسختين من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم.



وأكدت الوزارة خطورة السماح بهذه الممارسات المتطرفة والمتعصبة التي تمثل مظهراً خطيراً يسهم في تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا المغذية للعنف والتطرف والإساءة للأديان، والتي لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير أبداً.

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