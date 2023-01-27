السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

الاردن يدين استمرار متطرف بإحراق المصحف الشريف

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

تعميم من وزارة التربية بضرورة المحافظة على كتب طلبة المدارس

وفاة واصابتان بحادث سير فـي المفرق

8 قتلى بعملية إطلاق نار في القدس

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

اغلاق كلي لشارع الجامعة الأردنية في هذه الأوقات

أمانة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

7 إصابات بتدهور باص صغير بالأغوار الشمالية

الملك ورئيس الوزراء الكندي يعقدان مباحثات في أوتاوا

الجمعة، 27-01-2023 11:49 م

الاردن يدين استمرار متطرف بإحراق المصحف الشريف

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار أحد المتطرفين بإحراق نسخٍ من المصحف الشريف، وآخرها إحراقه لنسختين من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم.

وأكدت الوزارة خطورة السماح بهذه الممارسات المتطرفة والمتعصبة التي تمثل مظهراً خطيراً يسهم في تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا المغذية للعنف والتطرف والإساءة للأديان، والتي لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير أبداً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

مدارس خاص

تعميم من وزارة التربية بضرورة المحافظة على كتب طلبة المدارس

الدفاع المدني 4

وفاة واصابتان بحادث سير فـي المفرق

1

الملك يلتقي الحاكم العام لكندا

120236212320662596648

اغلاق كلي لشارع الجامعة الأردنية في هذه الأوقات

1202323114524634814337

أمانة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا الهجوم الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في طهران

8202229125716472323295

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بحشد الدعم الدولي للأونروا

وزارة الخارجية

الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حادثة سقوط مروحية في أوكرانيا

wwww

فلسطين تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني أثناء دخوله الأقصى

الخارجية

الأردن يعزي جمهورية نيبال بضحايا تحطم الطائرة