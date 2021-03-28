الاردن يدين استمرار ميليشيات الحوثي استهداف السعودية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار .وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الافعال الإرهابية الجبانة الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الانساني ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.