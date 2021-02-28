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الأحد، 28-02-2021 08:01 م

الاردن يدين استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المدن السعودية

الخارجية


 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المدن في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك من خلال استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي واستهداف جنوب المملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
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وأكد الناطق الرسمي بإسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستهداف المدنيين الأبرياء ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وأكد الفايز وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، كما أكد أن أمن المملكتين أمن واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن المنطقة برمتها.

 




 

 


 

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