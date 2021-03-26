الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 26-03-2021 01:43 ص

الاردن يدين استهداف المناطق المدنية والحيوية في السعودية

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 الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار تعنت مليشيات الحوثي في استهداف المناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة استهدفت جازان ونجران وخميس مشيط  وتمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
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وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز التأكيد على إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الافعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية الذي يشكل خرقا للقانون الدولي ويتنافى مع كافة الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية وحماية اليمن وشعبة الشقيق وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جدد الفايز التأكيد على موقف المملكة الدائم بالوقوف بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها الشقيق وأن أمن المملكة جزء جوهري من أمن واستقرار المنطقة بأكمله.

 




 

 


 

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