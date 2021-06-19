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السبت، 19-06-2021 06:40 م

الاردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي للسعودية

خارجية



الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بإتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.اضافة اعلان


وجددت الوزارة في بيان، اليوم السبت، تأكيد موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية، ووقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنهم. 

وشددت الوزارة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

 




 

 


 

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