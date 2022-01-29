الاردن يدين الهجوم الارهابي في باكستان

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفراد قوات أمنية جنوب غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان، مُشدداً على تضامن الاردن مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ومُعرباً عن أحر التعازي للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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