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الأحد، 10-10-2021 10:07 م

الاردن يدين محاولة اغتيال محافظ عدن

الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية والزراعية في الحكومة اليمنية، اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة الأفعال والممارسات الإرهابية، مُؤكداً وقوف وتضامن المملكة مع حكومة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وأعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، مُتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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