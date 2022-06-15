الاردن يشارك بالاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط

الوكيل الاخباري - شارك الاردن في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط عبر الفيديوكونفرانس، والذي عقد في القاهرة اليوم الاربعاء.



واكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري الرئيس المناوب للمنتدي لعام 2022 المهندس طارق الملا أهمية التحول الطاقي وتبنى المنتدى استراتيجية خفض الانبعاثات والتوسع فى مجال إنتاج الهيدروجين، مشيراً إلى أن تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتأمين إمداداتها وتعاون الجميع فى ذلك يضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادى ومن ثم الرفاهية للشعوب وناقش الاجتماع المرحلة الثانية من استراتيجية المنتدى ورؤيته لصناعة الغاز وزيادة الإنتاج وكذلك مبادرات خفض الانبعاثات ونزع الكربون فى إطار سعيه نحو تحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.

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